У ДТП потрапив головний рятувальник області

21/07/2017 2
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Начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Маслей потрапив в ДТП.

Про це він розповів у себе на сторінці в соцмережі:

Джерело: ternopil.te.ua

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Коментарі (2)

Volodia

21/07/2017

Їхали ми їхали, “кум на дроті, я на плоті оба висимо”

не друг

21/07/2017

кум тверезий, а ви як звичайно освідчення не проходили. кум приїхав. через … хвилин після зіткнення. відео з камер спостереження є!!!!

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