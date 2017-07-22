У ДТП потрапив головний рятувальник області

21/07/2017 Розмір тексту:

Начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Маслей потрапив в ДТП.

Про це він розповів у себе на сторінці в соцмережі:

Джерело: ternopil.te.ua