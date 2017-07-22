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У ДТП потрапив головний рятувальник області
21/07/2017 2
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Начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Маслей потрапив в ДТП.
Про це він розповів у себе на сторінці в соцмережі:
Джерело: ternopil.te.ua
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Коментарі (2)
Volodia21/07/2017
Їхали ми їхали, “кум на дроті, я на плоті оба висимо”
не друг21/07/2017
кум тверезий, а ви як звичайно освідчення не проходили. кум приїхав. через … хвилин після зіткнення. відео з камер спостереження є!!!!