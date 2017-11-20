У ДТП на Тернопільщині сильно травмувався 75-річний чоловік

20/11/2017 Розмір тексту:

З політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, закритою травмою грудної клітки, переломами ребер та множинними переломами правої гомілки до реанімаційного відділення 19 листопада потрапив житель Зборівського району.

Чоловік 1942 року народження потрапив під колеса автомобіля, повідомляють у поліції.

На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля GEELY L5GS збив пішохода, який йшов узбіччям дороги на зустріч транспорту. Триває слідство.