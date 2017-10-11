У ДТП на Тернопільщині потрапив народний герой України

11/10/2017 0
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На Тернопільщині в дорожньо-транспортній пригоді постраждав військовий капелан отець Ігор Федоришин.

Про це повідомляють Тернополяни з посиланням на прес-службу Бучацької єпархії УГКЦ.

 «10 жовтня 2017 р. Б., о. Ігор Федоришин – військовий капелан та Народний Герой України повертаючись з єпархіального управління, яке знаходиться в м. Чорткові, неподалік м.Монастириська потрапив в ДТП», – йдеться в повідомленні. – Просимо про молитву за швидке одужання о. Ігоря».

Отець Ігор Федоришин народився 1968 року в селі Ягільниця на Тернопільщині.

У 18-річному віці з Тернопільського обласного військкомату майбутнього священика відправили в Ашгабад на навчання, після чого потрапив в Кабул (Афганістан).

Як священик УГКЦ, о. Ігор брав участь у кількох миротворчих місіях українського контингенту в Косово.

Отець Ігор Федоришин є головним капеланом Бучацької єпархії. Крім розбудови власної парафії, від початку війни на сході України отець активно душпастирює в зоні проведення АТО.

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