У ДТП на Бродівській загинуло двоє пішоходів
Ми повідомляли про ДТП, що сталося на вчора ввечері на Бродівській. Там водій автомобіля “RENAULT Trafic” збив двох пішоходів – чоловіка і жінку. Жінка загинула на місці. Сьогодні ж стало відомо, що у лікарні помер чоловік.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернополя.
За інформацією патрульної поліції, 29 грудня близько 21:30, патрульні отримали повідомлення про наїзд на пішоходів. Інспектори негайно прибули на місце події. Водій автомобіля “RENAULT Trafic”, рухаючись вулицею Бродівська збив двох пішоходів – чоловіка та жінку. Обоє тернополян 1956 року народження. Патрульні надали першу домедичну допомогу потерпілим, провели серцево-легеневу реанімацію, викликали бригаду швидкої медичної допомоги.
Водій намагався покинути місце події, але патрульні оперативно зреагували, та , завдяки небайдужим громадянам, затримали правопорушника.
При перевірці з’ясувалося, що на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним – 2,35 проміле алкоголю в крові.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.
Як стало відомо пізніше, жінка померла дорогою до медичного закладу, чоловік у лікарні.
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Коментарі (2)
Віталій31/12/2016
шкода що в нас каторги пожиттєвої нема. тому, що розстріл занадто милосердно для таких, я вже мовчу що цього покидька посадять і я його ще буду годувати спрачуючи податки….
як мінімум повна конфіскація сімейного майна повинна бути на користь родини загиблих.
Добро31/12/2016
Не пишіть єрунди! Спочатку перевіряйте інформацію!!!! Чоловік в тяжкому стані, але він живий!!!