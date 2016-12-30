У ДТП на Бродівській загинуло двоє пішоходів

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернополя.

За інформацією патрульної поліції, 29 грудня близько 21:30, патрульні отримали повідомлення про наїзд на пішоходів. Інспектори негайно прибули на місце події. Водій автомобіля “RENAULT Trafic”, рухаючись вулицею Бродівська збив двох пішоходів – чоловіка та жінку. Обоє тернополян 1956 року народження. Патрульні надали першу домедичну допомогу потерпілим, провели серцево-легеневу реанімацію, викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Водій намагався покинути місце події, але патрульні оперативно зреагували, та , завдяки небайдужим громадянам, затримали правопорушника.

При перевірці з’ясувалося, що на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним – 2,35 проміле алкоголю в крові.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Як стало відомо пізніше, жінка померла дорогою до медичного закладу, чоловік у лікарні.

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