У ДТП біля Збаража загинув чоловік

29/06/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 27 червня неподалік Збаража.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що близько 21:40 на автодорозі Тернопіль-Збараж-Ланівці водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з мотоблоком.

Трактором керував житель Збаража. В результаті ДТП його з внутрішньою кровотечею госпіталізували в центральну райлікарню. Проте травми виявилися несумісними з життям і потерпілий помер у лікарні.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2. Триває слідство.