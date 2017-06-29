У ДТП біля Збаража загинув чоловік
29/06/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 27 червня неподалік Збаража.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що близько 21:40 на автодорозі Тернопіль-Збараж-Ланівці водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з мотоблоком.
Трактором керував житель Збаража. В результаті ДТП його з внутрішньою кровотечею госпіталізували в центральну райлікарню. Проте травми виявилися несумісними з життям і потерпілий помер у лікарні.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2. Триває слідство.
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