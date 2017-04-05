У драмтеатрі відкриють… штаб

05/04/2017 Розмір тексту:

Штаб блокади торгівлі з окупантами вирішили відкрити у приміщенні Тернопільського драмтеатру. Відповідну ідею запропонували громадські активісти краю. Вони сподіваються, що таким чином зможуть об’єднати зусилля.

Блокада торгівлі з окупантами у Донецькій області вже триває до двох місяців. За цей період часу ЛНР і ДНР не отримують відрахувань з продажу вугілля, металу та іншого.

«З цих доходів агресор оплачував амуніцію для своїх бойовиків. На жаль, багато українських чиновників знаходяться у цій схемі разом з ними. Україна втратила мільйони доларів на фінансування окупованих територій. Наразі вдалося перекрити три важливі залізничні гілки, якими рухалися потяги з вугіллям. Там зараз встановлені блокпости. Створюючи штаб блокади, ми хочемо змусити державу жити по закону, відійти від цього принципу договорняків. Ідея блокади має зруйнувати ті схеми, за якими живе наша країна зараз», – каже громадський активіст Ігор Василів.

Учасники блокади вимагати звільнення полонених і прийняття закону про окуповані території. Рішення про припинення торгівлі з окупованими територіями вже підписав Президент Петро Порошенко. У Тернополі активісти сподіваються, що новостворений штаб блокади допоможе їм об’єднати зусилля у спільній боротьбі.

Софія Романська