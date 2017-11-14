У драмтеатрі нашукали “неефективних витрат” на півмільйона

14/11/2017 Розмір тексту:

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели державний фінансовий аудит Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

Аудит охопив період діяльності театру з 1 січня 2013 по 30 червня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Під час аудиту встановлено, що театр є неприбутковою установою та отримує дотацію (субвенцію) на покриття понесених витрат. Метою основної діяльності театру є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві. Зважаючи на те, що приміщення, в якому він розміщений, потребує негайного капітального ремонту, особливу увагу аудитори звернули на дослідження невикористаних театром можливостей отримання додаткових надходжень для покращання своєї матеріальної бази.

Зокрема, установлено, що основним резервом додаткових надходжень є збільшення кількості проведених вистав як у Тернополі, так і на гастролях. У разі використання можливого потенціалу театру повною мірою, популяризації театрального мистецтва додатково можливо отримати понад 560 тис. грн.

Також результати аудиту засвідчили, що внаслідок надання в безоплатне користування частини приміщення театр втратив можливість отримати більше 160 тис. грн за рік.

Низка неефективних управлінських рішень щодо включення до штату посад без урахування їх фактичної потреби, оплати за цивільно-правовими договорами за роботи, які передбачені посадовими інструкціями штатних працівників, призвела до неефективних витрат на суму близько 570 тис. грн.

За результатами аудиту надано пропозиції для покращання фінансового стану та підвищення ефективності управління коштами та майном театру. Направлено відповідні рекомендації Тернопільській ОДА, Управлінню культури Тернопільської ОДА та Тернопільській обласній раді.