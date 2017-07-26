У Дністрі знайшли тіло 20-річного чоловіка, який втопився два дні тому

26/07/2017 Розмір тексту:

Вода забрала ще одне життя. Підчас купання в Дністрі потонув 20-річний житель села Сновидів Бучацького району.

У понеділок, 24 липня, близько 17 години до поліцейських надійшло повідомлення жительки села Возилів про те, що її 20-річний брат пішов на річку купатися і не повернувся.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 115 КК з поміткою «нещасний випадок», повідомляють у поліції.

За інформацією обласного управління ДСНС, тіло виявили вчора по обіді. До пошуків було залучено четверо водолазів з Чорткова, 10 поліцейських та 15 жителів села Возилів.