У Дністрі на Тернопільщині шукають семирічну дівчинку

29/06/2017 Розмір тексту:

У селі Сновидів Бучацького району, в річці Дністер зникла дівчинка 2010 року народження.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, дитина відпочивала з родичами на березі водойми.

На місці події проводяться пошукові роботи, працюють оперативні групи Бучацького відділення поліції та районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області. Також до пошуків залучено особовий склад ДПРЧ-9 та працівників Чортківської водолазно-рятувальної станції.

Нагадаємо, нещодавно у Дністрі втопилися учень та вчитель з Бережанського району.

Читайте також:

На Тернопільщині вода забрала уже 13 життів. ВІДЕО

Митець, майданівець, доброволець АТО: пластуни оголосили триденну жалобу за вчителем та учнем, які втопилися у Дністрі

Каміння пішло з-під ніг: відомі деталі загибелі вчителя і учня на Тернопільщині. ВІДЕО

Трагедія на Тернопільщині: у Дністрі втопилися вчитель і учень