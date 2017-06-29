У Дністрі на Тернопільщині шукають семирічну дівчинку

29/06/2017 1
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У селі Сновидів Бучацького району, в річці Дністер зникла дівчинка 2010 року народження.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, дитина відпочивала з родичами на березі водойми.

На місці події проводяться пошукові роботи, працюють оперативні групи Бучацького відділення поліції та районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області. Також до пошуків залучено особовий склад ДПРЧ-9 та працівників Чортківської водолазно-рятувальної станції.

Нагадаємо, нещодавно у Дністрі втопилися учень та вчитель з Бережанського району.

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Трагедія на Тернопільщині: у Дністрі втопилися вчитель і учень

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Коментарі (1)

Тетяна

29/06/2017

Одно нерозумію чи то я сліпа чи водолазів тут немає, батьки сходять з розуму тіло дитини не можуть знайти одна машина МЧС і сільська громада другий день в пошуках де дивиться управління де водолази???!!!! Чи то що вчора під вечір водолази приїхали на пару годин то все що вони мають робити???!!!!!

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