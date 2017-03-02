У ДФС розповіли, коли почнуть перевіряти підприємців

02/03/2017 Розмір тексту:

За результатами внесених змін до податкового законодавства за грудень, січень та лютий в області закрили діяльність понад 9 тисяч фізичних осіб-підприємців. Разом з тим, роботодавці надіслали в органи ДФС повідомлення про прийняття на роботу більше 15 тисяч людей. Поки що перевірок на підприємствах щодо працевлаштування не проводили. Орієнтовно їх розпочнуть із середини березня.

Про це під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

– За грудень минулого року, січень і лютий 2017-го зареєструвалося 2102 нових суб’єктів підприємницької діяльності, – розповів Ігор Комендат. – Порівняно з аналогічним періодом минулого року є ріст у два рази. Роботодавці надіслали повідомлення про прийняття на роботу 15 тисяч 166 осіб. Тобто це 15 тисяч зареєстрованих людей, які тепер офіційно будуть отримувати зарплату. Порівняно із аналогічним періодом минулого року їх стало на 8928 більше. При повноваженнях, які держава поклала на Інспекцію праці, при тих можливостях, які вони отримають з березня після затвердження Кабміном їхніх повноважень, ні за січень, ні за лютий, ні нами, ні інспекцією праці не зроблено було ні одного виходу, і ні одну людину не оштрафували. Тобто поки що йшлося про добровільність. Але заплановано, що перевірки розпочнуться із середини березня. Моя порада стосовно цього питання – не гратися у тимчасову зайнятість, цивільно-правові договори, стажування, а реєструвати абсолютно всіх працюючих. Розуміємо, що найбільше питань виникає у тих підприємців, де є висока плинність кадрів. Зараз буде літній сезон – це ресторани, бари, автомийки і так далі. Та роботодавці мають максимально відповідально поставитися до цього питання.

Зміни у питанні сплати єдиного соціального внеску навіть при відсутності доходів призвели до масового закриття підприємницької діяльності фізичними особами. Так, за три попередні місяці закрили діяльність майже 10 тисяч ФОПів. До цього, за словами Ігоря Комендата не були готові ні відповідні служби, ні самі підприємці, що викликало масу нарікань.

– До ліквідації ФОПів виявилися не готовими ні реєстраційна служба, ні податкова, ні самі підприємці, – зазначив Ігор Комендат. – Ми викликали багато нарікань з боку тих, хто ліквідовувався, як суб’єкт підприємницької діяльності. Але це не наша вина, дуже пізно були прийняті зміни до законодавства. Всього заяви на ліквідацію подали 9800 осіб за грудень, січень і лютий. У порівнянні з минулим роком це більше на 5120 підприємців. Проаналізувавши їх роботу, скажу, що тільки біля 10% підприємців здійснювали будь-яку діяльність упродовж останніх трьох років. Тобто пройшла «чистка баз», люди не займалися підприємництвом. Також можна сказати, що ці десять відсотків займалися дрібним бізнесом, оскільки сплачували до бюджету приблизно 0,5% загальних надходжень від бюджетів підприємців.

Детальніше про те чому не варто уникати реєстрації працівників, коли недоцільно укладати цивільно-правовий договір або застосовувати стажування розповів Володимир Білий, заступник начальника ГУ ДФС у Тернопільській області. Про це читайте у наступному матеріалі.

Ольга Трач

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