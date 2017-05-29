У деяких тернопільських автобусах введуть нову систему оплати за проїзд

29/05/2017 0
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З 1 червня у автобусах комунального підприємства “Тернопільелектротранс” також, як і в тролейбусах, запрацює автоматизована система оплати за проїзд.

Про це повідомив керівник установи Андрій Мастюх, передає ТВ-4.

Наразі таких автобуси у місті є три.

– Ми йдемо до того, що ми автобус, який обслуговує маршрут 1А. Ми встановлюємо на них також автоматизовану систему оплати. Та ж сама картка, яка в тролейбусі, буде використовуватися в тому ж автобусі. Ми не хочемо йти шляхом інших міст, які наробили помилок і в кожен вид транспорту давай по карточці, – каже директор КП “Тернопільелектротранс” Андрій Мастюх.

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