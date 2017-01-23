У День Соборності “свободівці” Тернопільщини та Хмельниччина традиційно і символічно зустрілися на Збручі. Фоторепортаж

23/01/2017 Розмір тексту:

Уже традиційно День Соборності Тернопільщина та Хмельниччина відзначають на кордоні між областями. На мосту через річку Збруч зустрілися делегації двох областей-сусідів, що служить символом об’єднання України.

Колони від обох областей з’єднали два великих стяги – червоно-чорний та жовто-блакитний, які принесли з Тернопілля та Хельниччини.

– Наше завдання зараз стати у єдиний фронт захисту національних інтересів, а не бізнесу, який працює десь там за кордоном, в агресора. Ми повинні розуміти, що прийшов час змін, все міняється і ми стали інші, за три роки ми зуміли так змінитися, що нас і не впізнати. Тому ми повинні для себе вирішити, що немає шляху до Москви, ми повинні будувати самостійну політику, не дивитися ні на Америку, ні на Брюссель, а дивитися тільки на себе і свої національні інтереси і центром цих інтересів має бути Київ та наша національна, націоналістична влада. Тому бажаю нам, українцям, сили, щоб ми перемогли у тому протистоянні і я вірю, що будь-яка влада є тимчасова, а нація вічна, – наголосив народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко.

– Сьогодні я хотів би в першу чергу подякувати націоналістам, тим, хто захищає нашу Україну на Сході в добровольчих батальйонах, а не тим, кого воєнкомат ловив і відправляв туди. Подякувати тим, у кого цінності життя немає, а є цінність життя нації, саме на таких людях і тримається наша нація. Коли людина вмотивована виключно зарплатою у 7 тисяч, вона не піде свою голову підставляти на смерть. Люди, для яких Україна – це святе, люди, для яких Україна – це мати готові жертвувати усім, своїм життям, – звернувся до присутніх Віктор Бурлик, депутат Хмельницької обласної ради.

– Це для нас, дійсно, дуже величний день, але ми його відзначаємо з гірким розумінням, що втратили частину територій, окупованих Росією. Ми усі зусилля повинні докласти, аби у цьому році території повернути. Дуже хотілося б, щоб ми наступний День Соборності святкували в Криму і Донецьку, оскільки для нас це є надважливим. Захід, який організовувала влада в Підволочильську, мені нагадував заходи, що відбувалися при Хоптяну: загальні слова, вітання «з листочка» і жодної єдності. Важливо, щоб у цей день у всіх українців було розуміння, що цю єдність ми можемо здобути тільки у збройній боротьбі, тільки Збройними Силами, добровольчими батальйонами ми можемо звільнити нашу землю від окупанта, – переконаний депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.