У День Незалежності віряни УПЦ МП мандрували Тернопільщиною з величезною іконою російського царя. ФОТО, ВІДЕО

25/08/2017 Розмір тексту:

Тернопільщиною пройшов хресний хід вірян УПЦ МП до Почаївської Лаври з Кам’янця-Подільського.

У День Незалежності, коли представники усіх інших конфесій молились за мир та краще майбутнє України, віряни УПЦ МП у хресному ході вже традиційно вирішили вшанувати російського царя Миколу ІІ, відомого своєю антиукраїнською діяльністю. Для цього на Тернопільщину аж самого Камянця Подільського прихильники «руского міра» близько 200 кілометрів несли величезну ікону російського монарха.

Раніше «За Збручем» повідомляв, що на сайті Почаївської Лаври закликають молитись до російського царя за Росію, котру московські попи з Почаєва називають «многострадальным отечеством».