У “день дурнів” над хворими дуже невдало “пожартували”

01/04/2017 Розмір тексту:

Першого квітня влада вирішила надурити людей з програмою «Доступні ліки».

Обіцяна чиновниками програма «Доступні ліки» не запрацює першого квітня. Оскільки Міністерство охорони здоров’я донині не визначилося з виробниками ліків, які братимуть участь у цій програмі. Коли хворі дочекаються «Доступних ліків», наразі невідомо.

Раніше Міністерство охорони здоров’я обіцяло з першого квітня безкоштовні ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, бронхіальної астми та ряду інших захворювань. Однак жителям краю доведеться почекати з реалізацією програми.

«Програма затверджена і вона обов’язково працюватиме, але поки що деякі умови не виконані, зокрема формування реєстру ліків, які хворі зможуть отримувати безкоштовно або з невеликою доплатою. Наскільки відомо, виробники повинні подати інформацію про лікарські засоби, які будуть включені до реєстру. Ще не всі виробники подали таку інформацію. Планується, що це буде зроблено до третього квітня. У цій програмі братимуть участь переважно комунальні аптеки, оскільки змусити це робити приватні мережі ніхто не зможе», – пояснюють у департаменті охорони здоров’я ОДА.

За словами лікарів, на Тернопільщині серцево-судинними захворюваннями хворіє майже половина населення. Чи вистачить на всіх безкоштовних ліків, покаже час.