У Чорткові з аптеки вкрали скриньку з пожертвами на лікування хворого чоловіка

27/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Гроші, які небайдужі люди пожертвували на лікування важкохворого чортківанина, стали здобиччю крадія.

Про зникнення скриньки з однієї з аптек райцентру, повідомив батько чоловіка, який потребує лікування.

Злодія допомогла встановити камера відеоспостереження. На зображенні помітно як чоловік, щойно працівниця аптеки відволіклася, поцупив скриньку, у якій на той час було близько трьох сотень гривень.

Крадієм виявився 43-річний житель Чорткова. За скоєне йому інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,322 / 11.39m