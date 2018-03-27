У Чорткові з аптеки вкрали скриньку з пожертвами на лікування хворого чоловіка
27/03/2018 0
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Гроші, які небайдужі люди пожертвували на лікування важкохворого чортківанина, стали здобиччю крадія.
Про зникнення скриньки з однієї з аптек райцентру, повідомив батько чоловіка, який потребує лікування.
Злодія допомогла встановити камера відеоспостереження. На зображенні помітно як чоловік, щойно працівниця аптеки відволіклася, поцупив скриньку, у якій на той час було близько трьох сотень гривень.
Крадієм виявився 43-річний житель Чорткова. За скоєне йому інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.
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