У Чорткові виявили радянську авіабомбу

26/09/2018 0
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Небезпечну знахідку виявили на подвір’ї у Чорткові.

На місце пригоди виїхали піротехніки.

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