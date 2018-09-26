У Чорткові виявили радянську авіабомбу
26/09/2018 0
Розмір тексту:
Небезпечну знахідку виявили на подвір’ї у Чорткові.
На місце пригоди виїхали піротехніки.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- У Чорткові виявили радянську авіабомбу
- У тернопільському виші відбулася зустріч проросійського політика зі студентами, громадськість обурена
- На Тернопільщині впав у криницю і загинув місцевий житель
- Віктор Овчарук: «Cьогодні, як ніколи, тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні»
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...