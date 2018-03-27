У Чорткові спіймали тернополянина, який намагався перекинути на територію слідчого ізолятора наркотики

27/03/2018 Розмір тексту:

Поліцейські Чортківського відділу поліції підозрюють жителя обласного центру у незаконному зберіганні наркотиків. Тернополянина взяли на гарячому неподалік слідчого ізолятора.

До правоохоронців надійшло повідомлення від чергового установи виконання покарань про те, що невідома особа намагалася перекинути якийсь згорток через огорожу на територію слідчого ізолятора.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, застала неподалік виправної установи жителя Тернополя, 1984 року народження. Під час огляду в чоловіка було виявлено поліетиленовий пакет із в’язкою речовиною рослинного пошкодження темного кольору, два медичних шприци із невідомою речовиною та згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Вилучене направлено на експертизу в НДЕКЦ.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 309 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.