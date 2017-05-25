У Чорткові спіймали кишенькову злодійку
24/05/2017 1
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На кримінальне провадження розжилася мешканка села Торське Чортківського району. Жінка обікрала покупця в одному з торгових закладів райцентру.
Про викрадення гаманця з сумки правоохоронцям повідомила потерпіла чортківчанка. Жінка зайшла до торгового закладу та ходила між полицями, вибираючи одяг. Там і підстерегла її зловмисниця. Спритно витягла гаманець з незамкненої сумки та втекла.
Працівники поліції розшукали злодійку. Жінка в минулому вже потрапляла в поле зору правоохоронців.
700 вкрадених гривень злодійка вже встигла витратила на власні потреби. Тепер доведеться відповісти за скоєне. Підозрюваній інкримінують крадіжку згідно статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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Коментарі (1)
Ірина25/05/2017
Торське, то Заліщицький район!