У Чорткові спіймали кишенькову злодійку

24/05/2017 Розмір тексту:

На кримінальне провадження розжилася мешканка села Торське Чортківського району. Жінка обікрала покупця в одному з торгових закладів райцентру.

Про викрадення гаманця з сумки правоохоронцям повідомила потерпіла чортківчанка. Жінка зайшла до торгового закладу та ходила між полицями, вибираючи одяг. Там і підстерегла її зловмисниця. Спритно витягла гаманець з незамкненої сумки та втекла.

Працівники поліції розшукали злодійку. Жінка в минулому вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

700 вкрадених гривень злодійка вже встигла витратила на власні потреби. Тепер доведеться відповісти за скоєне. Підозрюваній інкримінують крадіжку згідно статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.