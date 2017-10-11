У Чорткові – смертельна аварія за участю рейсового автобуса. ФОТО

11/10/2017 Розмір тексту:

Близько опівдня 11 жовтня на лінію “102″ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. При в’їзді у Чортків зіткнулися іномарка та рейсовий автобус.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Accent, виїждаючи з другорядної дороги на головну, врізався в громадський транспорт. Про це повідомляє Досьє 102.

Автобус рухався головною дорогою. Водій стверджує, що іномарка раптово виїхала і намагалася проскочити попереду нього. Загальмувати кермувальник автобуса не встиг і уникнути зіткнення не вдалося.

В результаті ДТП водій Hyundai Accent загинув на місці пригоди. На момент аварії в салоні автобуса перебувало 15-20 пасажирів. Ніхто не постраждав.