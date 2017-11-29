У Чорткові очікують на гусятинський десант

28/11/2017 Розмір тексту:

Крісло голови Чортківської райдержадміністрації, найімовірніше, посяде очільник сусіднього Гусятинського району – Віталій Батіг. Натомість Гусятинщину очолить перший заступник голови РДА Ігор Гайдук.

Про таку ротацію в коридорах тернопільської влади говорять достатньо давно. Після того, як Порошенко вчора звільнив Сташківа, шлях до призначення Батога відкритий. Його головним завданням стане відновлення розбалансованої вертикалі влади на Чортківщині.

Сташків, який був креатурою нардепа Олега Барни, з цим завданням, очевидно, не впорався.

Ще одним важливим напрямком роботи для нового керівника Чортківщини стане повноцінне формування Чортківського госпітального округу, на базі якого буде наступний етап адмінреформи – укрупнення районів.