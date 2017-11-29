У Чорткові очікують на гусятинський десант
28/11/2017 2
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Крісло голови Чортківської райдержадміністрації, найімовірніше, посяде очільник сусіднього Гусятинського району – Віталій Батіг. Натомість Гусятинщину очолить перший заступник голови РДА Ігор Гайдук.
Про таку ротацію в коридорах тернопільської влади говорять достатньо давно. Після того, як Порошенко вчора звільнив Сташківа, шлях до призначення Батога відкритий. Його головним завданням стане відновлення розбалансованої вертикалі влади на Чортківщині.
Сташків, який був креатурою нардепа Олега Барни, з цим завданням, очевидно, не впорався.
Ще одним важливим напрямком роботи для нового керівника Чортківщини стане повноцінне формування Чортківського госпітального округу, на базі якого буде наступний етап адмінреформи – укрупнення районів.
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Коментарі (2)
Світлана29/11/2017
не смішіться, поїдьте в гусятинський район і подивіться на “успіхи” керівництва гусятинського району, всюди недофінансування, зарплатня вчасно не платиться, все занепадає…
Андрій29/11/2017
Якщо крісло голови Чортківської РДА посяде очільник сусіднього Гусятинського району-Віталій Батіг, репутація якого біжить попереду цієї людини, і який зарекомендував себе як хороший керівник, в якого все під контролем і в порядку. Чого не можу сказати про голову Чортківської РДА. Йому завжди бракувало дисциплінованості. І є велика ймовірність того, що досвід Гусятинського району з відновлення пам”яток культури а також їх збереження перейде Чортківському району, в якого з цим існують гострі проблеми: через базар історичний центр перетворився у бруд та місиво, а також постійно невивезене сміття перетворюється на осередок нечистоти та смороду!