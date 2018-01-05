У Чорткові на ринку люди спіймали злодія-грузина

05/01/2018 Розмір тексту:

Запобіжний захід – тримання під вартою пропонуватимуть у суді правоохоронці Чортківського відділу поліції щодо громадянина кавказької національності. Йому інкримінують статтю 186 частина 2 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб.

За словами заступника начальника Чортківського відділу поліції Віктора Василика, затриманий іноземець приїхав до Тернополя з Івано-Франківська. На злочин пішов разом зі спільником. Проходячи торговими рядами на ринку, вони підійшли до одного з підприємців. Поки спільник його відволікав, колега схопив гроші. Проте втекти грабіжнику зі здобиччю не вдалося. Його піймали люди та викликали поліцію, а от напарнику вдалося щезнути.

Затриманий наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та міри запобіжного заходу. Чоловік стверджує, що громадянин Грузії, але підтверджуючих документів немає. Запит щодо законності перебування іноземця на території України правоохоронці направили в управління міграційної служби. Підозрюваний говорити, назвати ім’я спільника та давати будь-які покази відмовляється.

Працівники поліції перевіряють його на причетність до інших злочинів, повідомляє Досьє 102.