У Чорткові на ремонті доріг розбазарили півмільйона гривень
Одразу три кримінальні провадження за частинами першою та другою статті 191 Кримінального кодексу розпочали поліцейські Чортківщини.
Під час ревізії з’ясувалося, приватні підприємства, що здійснювали у райцентрі поточний ремонт доріг та тротуарів, завищили вартість виконаних робіт.
Вигравши тендер на проведення ремонтних робіт, приватні підприємства взялися освоювати бюджетні кошти. Захопилися так, що приватник з Чорткова завищив оплату праці на понад сімдесят тисяч гривень, фірма з Хмельниччини вартість своїх послуг оцінили на зайвих майже триста тисяч гривень , а ФОП з Чернівеччини отримав із бюджету на понад сто тисяч гривень більше. Своїми діями приватні підприємстві завдали міській казні збитків на майже півмільйона гривень.
Досудове розслідування за фактами привласнення та розтрати чужого майна триває, повідомляють у поліції.
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Коментарі (3)
tatysho-vova30/05/2017
Бачили очі, ЩО купували – тепер їжте, хоч повилазьте! :) :(
Цей мер (як і ВСІ його попередники) – всього лиш банально-типовий бізнес-продукт СИСТЕМИ, який не збирається (хоча публічно(!) всім виборцям обіцяв) її змінювати. Все, на що він здатен – це, за великим рахунком, ремонт тротуарів «центрових» (а не лише центральних) вулиць – улюблене заняття всіх мерів після виборів … і перед ними (наступними, черговими). Справа, звісно ж, потрібна. Але … Всю передвиборчу – кандидатську – “мегапрограму” жоден кандидат, ставши мером, не виконав навіть на 50%, що міські голови, перебуваючи на “хлібній” посаді, починали добре розуміти: адже активний громадський контроль відсутній! Дехто ще й зараз НЕ розуміє, ЩО то таке. Свою ж «трудову діяльність» ВСІ мери, як правило, починали показово-демонстративно, тобто, «за здравіє», а закінчували, … як завжди. Серед них були (є і, схоже, будуть) й такі, які перед обранням навіть не уявляли, ЩО таке РОБОТА (точніше, СЛУЖБА) міського голови і ЩО чекає на цій СЛУЖБІ (як це називається в цивілізованих країнах, наприклад, в Європі), за яку не дають ані призів, ані орденів, ані дорогих службових статусних «члєновозів»: ТАМ (в містах цивілізованих європейських країн) вміють рахувати ГРОМАДСЬКІ (СВОЇ) гроші, раціонально (по-господарськи!) їх використовувати, а тому не дозволяють своєму обранцю їх марнотратити на свої персональні дорогі забаганки. Службу своїх мерів виборці там (в цивілізованій Європі) оцінюють лише за результатом ВСІЄЇ служби, а не лише за один-два роки: головне ж не те, ЯК почав, а те, ЯК закінчив.
На жаль, за відсутності активного (не «диванного»!) і постійного контролю роботи мера та міської ради з боку жителів міста (Громади), на посаду господаря міста ЗАВЖДИ будуть йти, повзти, лізти різні авантюристи та аферисти різних політичних та «патріЙотичних» мастей з високими амбіціями…
Іра30/05/2017
А попередники не запливали жиром ? Вони взагалі нічого не робили !!!!
Ярослав30/05/2017
По мерові Шматьку видно ті зловживання. Росте в ширину по годинах, а не по роках. Очі скоро жиром запливуть. Наглість більша ніж у попередників.