У Чорткові на ремонті доріг розбазарили півмільйона гривень

30/05/2017 Розмір тексту:

Одразу три кримінальні провадження за частинами першою та другою статті 191 Кримінального кодексу розпочали поліцейські Чортківщини.

Під час ревізії з’ясувалося, приватні підприємства, що здійснювали у райцентрі поточний ремонт доріг та тротуарів, завищили вартість виконаних робіт.

Вигравши тендер на проведення ремонтних робіт, приватні підприємства взялися освоювати бюджетні кошти. Захопилися так, що приватник з Чорткова завищив оплату праці на понад сімдесят тисяч гривень, фірма з Хмельниччини вартість своїх послуг оцінили на зайвих майже триста тисяч гривень , а ФОП з Чернівеччини отримав із бюджету на понад сто тисяч гривень більше. Своїми діями приватні підприємстві завдали міській казні збитків на майже півмільйона гривень.

Досудове розслідування за фактами привласнення та розтрати чужого майна триває, повідомляють у поліції.