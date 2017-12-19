У Чорткові люди витягли з автомобіля п’яного як чіп водія і викликали поліцію

18/12/2017 Розмір тексту:

П’яного водія витягнули з салону автомобіля і викликали поліцію.

17 грудня близько одинадцятої години до співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Залізничній зупинено водія в нетверезому стані. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили:за кермом іномарки «Ауді» перебував 22-річний житель райцентру. Молодик ледве тримався на ногах через надмірну дозу випитого алкоголю. Щодо злісного порушника поліцейські склади адміністративний протокол за статтею 130 КУАП, повідомляють у поліції.

Проте історія з нетверезим водієм мала продовження. Ввечері того ж дня із заявою звернулася матір зловмисника і заявила про те, що її сина побили. Спочатку жінка стверджувала, що це зробили поліцейські, згодом висловила претензії до людей, які виявили її сина п’яним за кермом. Мовляв, в лікарні, куди вона відвезла свого сина, на його тілі медики виявили садна.

Інформація, що поліцейські нанесли тілесні ушкодження 22-річному чортківчанину, не знайшла свого підтвердження. Чи дійсно його хтось бив, чи нетверезий водій сам спричинив собі забої через стан алкогольного сп’яніння – перевіряється.

Дані про подію внесено до ЄРДР і кваліфіковано статтею 125 ККУ.