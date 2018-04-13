У Чорткові 50-річний безхатько пограбував 18-річного юнака

13/04/2018 Розмір тексту:

Статтю 186 частина 2 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством правоохоронці Чортківського відділу поліції інкримінують жителю райцентру, 1968 року народження.

Він відкрито зірвав у перехожого золотий ланцюжок, мобільний телефон та гаманець, в якому було 202 гривні. Вісімнадцятирічний потерпілий із заявою звернувся до місцевого відділу поліції. Збитки оцінив у вісім тисяч гривень.

Підліток зумів описати зловмисника і уже через кілька годин оперативники вийшли на слід підозрюваного. Це – раніше судимий за майнові злочини чортківчанин без постійного місця проживання. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. У скоєному чоловік зізнався, гроші витратив на таксі, а куди дів телефон та ланцюжок, з’ясовують правоохоронці.

Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.