У Чорткові 50-річний безхатько пограбував 18-річного юнака
Статтю 186 частина 2 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством правоохоронці Чортківського відділу поліції інкримінують жителю райцентру, 1968 року народження.
Він відкрито зірвав у перехожого золотий ланцюжок, мобільний телефон та гаманець, в якому було 202 гривні. Вісімнадцятирічний потерпілий із заявою звернувся до місцевого відділу поліції. Збитки оцінив у вісім тисяч гривень.
Підліток зумів описати зловмисника і уже через кілька годин оперативники вийшли на слід підозрюваного. Це – раніше судимий за майнові злочини чортківчанин без постійного місця проживання. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. У скоєному чоловік зізнався, гроші витратив на таксі, а куди дів телефон та ланцюжок, з’ясовують правоохоронці.
Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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