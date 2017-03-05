У чому мати народила: голий чолов’яга розгулював Тернополем. ФОТО

04/03/2017 Розмір тексту:

Прихід весни і тепла кожен відзначає по різному і один тернополянин зробив це у особливий спосіб – організував собі прогулянку голяком майже в самому центрі міста.

Саме про це повідомляють користувачі у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”. В якості доказів опубліковані фото.

Що спонукало чоловіка до такого вчинку, поки що можна лише здогадуватись. Однак варто зазначити, що ця тема викликала жваве обговорення в коментарях до цього запису.

Зокрема, Михайло Левінсон пише: “Мабуть, ходив комунальні послуги оплачувати”. Цю версію підтримав і Max Kryvoruchko: “Він просто заплатив за газ, світло, ЖЕК… на одежу не хватило… Реалії сьогодення”.

“Нам завжди було цікаво, куди ж в анекдотах потім дівались коханці, коли до жінки повертався неочікувано чоловік з відрядження)) ось вам і відповідь))” – жартує Григорій Демянишин.

“По вул. Чехова лежить одяг (кофта, штани і труси). Йду і думаю, хто залишив на тротуарі труси?.. більше питань нема” – ділиться думками Юля Хомацька.

Як би там не було, завершилась “прогулянка” для героя дня не надто оптимістично – на зупинці біля залізничного вокзалу його забрала поліція. Тож чекаємо на деталі згодом.

Джерело: 0352.ua