У черзі до Нерукотворної ікони тернополянка загубила дитину

22/02/2017 Розмір тексту:

Днями поблизу Архикатедрального собору до правоохоронців звернулася жінка з проханням знайти її 7-ми річного сина. Поки вона стояла в черзі до чудотворної ікони, хлопчик пішов погрітися у намет ДСНС і не повернувся.

Патрульні миттєво відреагували на заяву. Усім екіпажам, які були поблизу, передали в орієнтування опис зниклої дитини.

За кілька хвилин патрульні поруч з пам’ятником Данилу Галицькому помітили самотнього хлопця, який підходив під опис.

Поспілкувавшись з ним правоохоронці встановили, що саме його і розшукують. Хлопчика відвели до патрульної машини, де його з нетерпінням очікувала схвильована матір. На все про все поліцейські витратили 7 хвилин, повідомляє сайт pro.te.ua.