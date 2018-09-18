У частині Тернополя сьогодні “зневоднення”

18/09/2018 Розмір тексту:

У з’вязку із перепідключеням нової водопровідної мережі 18 вересня до 20.00 год. буде припинено водопостачання центральної частини Тернополя.

Також води не буде на вулицях Дівочій, Шагайди, частково вулиць Анатолія Живова, А. Монастирського, С. Стадникової, Малишка та Глибокої.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності.