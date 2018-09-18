У частині Тернополя сьогодні “зневоднення”

18/09/2018 0
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У з’вязку із перепідключеням нової водопровідної мережі 18 вересня до 20.00 год. буде припинено водопостачання центральної частини Тернополя.

Також води не буде на вулицях Дівочій, Шагайди, частково вулиць Анатолія Живова, А. Монастирського, С. Стадникової, Малишка та Глибокої.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності.

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