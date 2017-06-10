У Борщеві заочно “засудили” простих селян на користь агрохолдингу “Мрія”?

Про це повідомляє сайт «Тернопільського інформаційного бюро».

Нещодавно ми розповідали про те, як позначена у заголовку агрофірма подала судові позови проти селян села Цигани, котрі не захотіли укладати договори оренди своїх земель з «Мрією». Бо агрохолдинг, на думку власників паїв, господарює недбало і недоброчесно. Відтак, «Мрія» подала 108 позовів на «бунтівників».

У Борщівському районному суді слухання справи було призначене на 19-те травня. Відповідачі-селяни сумлінно прибули на розгляд. Але він не відбувся, бо на з’явився жоден представник позивача-агрохолдингу. Тоді висловлювалося припущення, що «Мрія», відчуваючи слабкість своїх позицій, злякалась суду. Але, як виявилося, воно було помилковим.

Журналісти згаданого інтернет-видання, провівши розслідування, з’ясували доволі цікаві подробиці. Виявляється, засідання 19-го травня – банальна фікція. «Мрія» і не збиралась на нього їхати. Чому? Заздалегідь, 10-го і 17-го травня, суддя Оксана Губіш ухвалила 15 рішень на користь агрохолдингу. Ухвалила заочно, адже нікого з відповідачів на засідання не було навіть викликано. Люди подивовані та вкрай обурені – твердять, що ніяких запрошень на 10-те і 17-те не отримували…

Та це ще не все. Згадане засідання 19-го травня, яке не відбулося з причини відсутності позивача, перенесли на 23-те травня і відбутись воно мало в обідню пору. Вранці цього дня до Борщівського суду прибув представник «Борщівської аграрної компанії» (вона теж є учасником процесу) і, через канцелярію, подав судді Губіш клопотання перенести засідання на якийсь інший день, щоб мати можливість детальніше ознайомитись з вимогами позивача-агрохолдингу. Вочевидь – Оксана Губіш позитивно задовольнила клопотання, бо засідання не відбулось ні в обідню пору, ані пізніше. У цьому особисто переконався представник «Борщівської аграрної компанії».

Яким же було здивування селян-відповідачів, коли через кілька днів вони отримали повідомлення, що 23-го (!) травня суддя Губіш все-таки ухвалила сім рішень, і… всі вони – знову на користь агрохолдингу «Мрія»… Ще цікавіше, що серед цих семи – знову заочних – рішень, одне мало би розглядатись аж 29-го травня! Номер цієї справи – 594/322/17.

Таким чином, селяни не змогли ні ознайомитися із позовними вимогами, ані спростувати їх безпідставність та абсурдність.

Нагадаємо, що «Мрія» подала на мешканців села Цигани в суд, а представники холдингу на засідання навіть не з’являються.

Також, відомий тернопільський гуморист Гриць Драпак розповів, що «Мрія» пішла війною проти своїх колишній пайовиків.