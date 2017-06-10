У Борщеві заочно “засудили” простих селян на користь агрохолдингу “Мрія”?

Про це повідомляє сайт «Тернопільського інформаційного бюро».
Нещодавно ми розповідали про те, як позначена у заголовку агрофірма подала судові позови проти селян села Цигани, котрі не захотіли укладати договори оренди своїх земель з «Мрією». Бо агрохолдинг, на думку власників паїв, господарює недбало і недоброчесно. Відтак, «Мрія» подала 108 позовів на «бунтівників».
У Борщівському районному суді слухання справи було призначене на 19-те травня. Відповідачі-селяни сумлінно прибули на розгляд. Але він не відбувся, бо на з’явився жоден представник позивача-агрохолдингу. Тоді висловлювалося припущення, що «Мрія», відчуваючи слабкість своїх позицій, злякалась суду. Але, як виявилося, воно було помилковим.
Журналісти згаданого інтернет-видання, провівши розслідування, з’ясували доволі цікаві подробиці. Виявляється, засідання 19-го травня – банальна фікція. «Мрія» і не збиралась на нього їхати. Чому? Заздалегідь, 10-го і 17-го травня, суддя Оксана Губіш ухвалила 15 рішень на користь агрохолдингу. Ухвалила заочно, адже нікого з відповідачів на засідання не було навіть викликано. Люди подивовані та вкрай обурені – твердять, що ніяких запрошень на 10-те і 17-те не отримували…
Та це ще не все. Згадане засідання 19-го травня, яке не відбулося з причини відсутності позивача, перенесли на 23-те травня і відбутись воно мало в обідню пору. Вранці цього дня до Борщівського суду прибув представник «Борщівської аграрної компанії» (вона теж є учасником процесу) і, через канцелярію, подав судді Губіш клопотання перенести засідання на якийсь інший день, щоб мати можливість детальніше ознайомитись з вимогами позивача-агрохолдингу. Вочевидь – Оксана Губіш позитивно задовольнила клопотання, бо засідання не відбулось ні в обідню пору, ані пізніше. У цьому особисто переконався представник «Борщівської аграрної компанії».
Яким же було здивування селян-відповідачів, коли через кілька днів вони отримали повідомлення, що 23-го (!) травня суддя Губіш все-таки ухвалила сім рішень, і… всі вони – знову на користь агрохолдингу «Мрія»… Ще цікавіше, що серед цих семи – знову заочних – рішень, одне мало би розглядатись аж 29-го травня! Номер цієї справи – 594/322/17.
Таким чином, селяни не змогли ні ознайомитися із позовними вимогами, ані спростувати їх безпідставність та абсурдність.
Нагадаємо, що «Мрія» подала на мешканців села Цигани в суд, а представники холдингу на засідання навіть не з’являються.
Також, відомий тернопільський гуморист Гриць Драпак розповів, що «Мрія» пішла війною проти своїх колишній пайовиків.
Коментарі (1)
Микола з привітом08/06/2017
Ось Ухвала суду по справі. Позов не задоволено. Справу закрито. Що ж Ви, панове, фігню пишите. Те, що агрохолдинг треба гнати з краю, ні в кого не викликає сумніві, але не методом тупої брехні, яку елементарно можна перевірити. Окрім сенсаційності, ще може є інші критерії журналістики?
Справа № 594/322/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2017 року м.Борщів
Борщівський районний суд Тернопільської області в складі:
головуючої-судді: ОСОБА_1
при секретарі: Окулянко У.Г.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Борщеві цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МРІЯ ЦЕНТР» до ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю «Борщівська аграрна компанія» про визнання недійсним договору оренди землі, визнання поновленим договору оренди землі, –
в с т а н о в и в :
Позивач – товариство з обмеженою відповідальністю «МРІЯ ЦЕНТР» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю «Борщівська аграрна компанія» про визнання недійсним договору оренди землі, визнання поновленим договору оренди землі.
В судове засідання представник позивача не з»явився. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «МРІЯ ЦЕНТР» ОСОБА_3 подав до суду заяву, згідно якої розгляд справи просив провести без участі позивача, при цьому, позов просив задоволити повністю, зазначив, що надає згоду на проведення заочного розгляду справи.
Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з»явився. Вжитими судом заходами було встановлено, що такий помер 17 квітня 2017 року в с. Цигани Борщівського району Тернопільської області.
Представник відповідача – товариства з обмеженою відповідальністю «Борщівська аграрна компанія», будучи належним чином сповіщеним про час та місце проведення розгляду справи в судове засідання не з»явився. Причини неявки не повідомив, заяв про відкладення розгляду справи чи розгляд такої у його відсутності до суду не подав.
За таких обставин, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що провадження в такій підлягає закриттю, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 205 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо : померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
Як слідує з матеріалів справи, що зокрема, вбачається з даних внесених в актовий запис про смерть № 74 від 20 квітня 2017 року відповідач по справі Лесюк василь Степанович помер в с. Цигани Борщівського району Тернопільської області 17 квітня 2017 року.
Відповідно до ст. 37 ЦПК України у разі смерті особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу.
Оскільки суд не володіє даними щодо кола спадкоємців відповідача, то в даному випадку питання щодо залучення правонаступників до участі в справі не може бути вирішено.
А тому, з огляду на встановлені обставини, суд приходить до переконання, що провадження у справі підлягає закриттю.
Виходячи з наведеного вище, керуючись ст.ст. 205, 206 ЦПК України, –
у х в а л и в :
Провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МРІЯ ЦЕНТР» до ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю «Борщівська аграрна компанія» про визнання недійсним договору оренди землі, визнання поновленим договору оренди землі – закрити.
Роз»яснити позивачу що, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Тернопільської області через Борщівський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з моменту її проголошення, а особами, які не були присутні при її оголошенні в той же строк з моменту отримання копії такої.
Головуюча: