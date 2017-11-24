У Борщеві будинок згорів до тла. ФОТО

24/11/2017 0
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23 листопада о 16:16 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Борщів.

На виклик направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік.

По прибуттю встановили, що горить господарська будівля, площа пожежі орієнтовно 30 м.кв.

Завдяки професійним діям бійців Служби порятунку уже о 16:20 загорання локалізували, а о 17:10 – ліквідували.

Вогонь знищив житлову будівлю, повідомляють в Управлінні ДСНС.

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