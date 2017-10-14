У Богомола визнали, що поліцейські у Чорткові зупиняли і “нюхали” водіїв безпідставно. ВІДЕО

14/10/2017 Розмір тексту:

1 жовтня в соціальній мережі «Фейсбук» один з дописувачів поширив інформацію про незаконні дії поліцейських у райцентрі Чортків, в якому вказано, що працівники поліції незаконно зупиняють водіїв на одній з вулиць райцентру, також надається відео з відеореєстратора.

Після матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, працівники інспекції по особовому складу ГУНП в області виїхали до Чорткова з перевіркою, аби надати правову оцінку діям правоохоронцям.

В ході даного службового розслідування встановлено, що поліцейські своїми діями допустили порушення службової дисципліни, так як дійсно безпідставно зупиняли транспортні засоби та перевіряли документи у водіїв.Про це повідомляють в обласній поліції.

За результатами перевірки трьом працівникам Чортківського відділу поліції оголошено догану та попереджено, що у разі не виправлення ситуації у найкоротші терміни, до них будуть вжиті суворі заходи дисциплінарного реагування.

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