У бізнес-леді з Чорткова вкрали 10000 гривень

27/03/2018 Розмір тексту:

Матеріальних цінностей на суму більше 10000 гривень викрала невідома особа з салону автомобіля. Саме таке повідомлення надійшло на лінію «102» від жительки Чорткова.

За словами потерпілої, вранці 25 березня вона виявила пошкоджений транспортний засіб та відсутність майна. Жінка зазначила, що займається підприємницькою діяльністю. Того вечора товар вирішила залишити в авто, адже вдосвіта повинна була вирушати в дорогу. Це помітив й зловмисник, який дочекавшись слушної нагоди вчинив протиправне.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу невідомого. Ним виявився житель районного центру 1976 року народження. В минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Частину майна він реалізував, а решту поліцейські вилучили, повідомляють у поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ – «Крадіжка».