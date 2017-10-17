У більшості мікрорайонів Тернополя знов не буде води

17/10/2017 Розмір тексту:

24 – 25 жовтня у частині Тернополя, а також у сусідніх селах припинять водопостачання. Причина – планове промивання мереж.

Жителям Тернополя радять запастися водою завчасно. Оскільки водопостачання припинять з ночі 24-го жовтня. «Без води будуть мешканці мікрорайонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “БАМ”, “Аляска”, “Канада”, “Сонячний”, “Березовиця”, районів вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна та довколишніх сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків,та Байківці . Починаючи від ранку 25 жовтня , середа, в окремих точках мережі цих мікрорайонів та сіл може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже – непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі”, – наголошує в.о. начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Андрій Онищенко.

У період відсутності води замінюватимуть пожежні гідранти, запірну арматуру на вузлових місцях мережі, виконуватимуть роботи з підключення новозбудованих об’єктів, – додає Андрій Онищенко.

Комунальники нагадують: планове промивання – процедура обов’язкова, яку проводять двічі на рік: навесні та восени.

Софія Романська