У “білому домі” заявили, що Тернопільщина зібрала найкращий врожай зернових за всю історію

14/09/2017 Розмір тексту:

Цього року Тернопільщина займає третє місце в Україні за врожайністю зернових культур. Аграрії зібрали до двох мільйоні тонн зерна. Це найкращий результат за всю історію регіону.

Цьогорічна урожайність становить – 60 центнерів з одного гектара. Незважаючи на запізнілий початок жнивної кампанії, зібраний урожай порадував аграріїв.

«У загальному валовий збір зерна цього року становить 1 млн 775 тисяч, це на 6,5% більше, аніж минулого року. Середня урожайність становить 60, 1 центнера з гектара. То є значно кращі результати, аніж у минулому році. Помічаємо тенденцію майже по всіх зернових культурах щодо збільшення валового виробництва зерна. Це не може не радувати аграріїв. У нас були хвилювання щодо цьогорічних жнив, вони почалися пізніше, але результат декого навіть здивував», – каже заступник директора департаменту агропромислового господарства ТОДА Василь Кічак.

У департаменті агропромислового розвитку розповідають: лише пшениці зібрали цього року понад мільйон тисяч тонн. Цього вистачить регіону на довго. Де реалізовуватимуть наше зерно, поки що невідомо.

Софія Романська