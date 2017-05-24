У “білому домі” визначили, між ким розподілять 80 мільйонів

23/05/2017 Розмір тексту:

Першу черга проектів, які можуть бути профінансовані з Державного фонду регіонального розвитку вибрали в обласній державній адміністрації. Це 23 проекти на загальну суму 78,9 мільйонів гривень. Із них 55,8 мільйонів – з ФРР та 23 мільйони – з місцевих бюджетів.

– В галузі освіти відібрали 12 проектів: з ДФРР – 17 мільйонів гривень та з місцевих бюджетів – 7 мільйонів, – повідомила Галина Воляник, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА. – Це школи, які будуть опорними, у Шумську, Ланівцях, Козові, Підволочиську та школи і садочки в інших населених пунктах. У галузі охорони здоров’я є шість проектів: 17 мільйонів з ФРР і 4 – з місцевих. Тут співфінансування йде на рівні 20%. Будівництво нових об’єктів не передбачається, будуть реконструкції об’єктів третинного рівня: Тернопільський обласний протитурбекульозний диспансер, Тернопільський обласний наркологічний диспансер, створення хоспісу, Більче-Золотоцька обалсна фізіотерапевтична лікарня. Крім того, передбачені відкриття ФАПу у Саранчуках Бережанського району та амбулаторії у селі Увисла Гусятинського району. У галузі спорту обрано чотири проекти на 18,5 мільйонів з держбюджету та 11 з місцевого бюджету. Тобто тут рівень співфінансування майже 40 %. Це великий проект «Водна арена Тернопіль», спортивний комплекс у Збаразькому районі, спортивні майданчики у Підволочиську та Великих Дедеркалах Шумського району. Один проект стосується облаштування ЦНАПу у селі Козлів Козівського району в колишній школі.

Кошти з Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію тих чи інших проектів виділяють тільки на умовах співфінансування. Мінімальний відсоток коштів залучених із місцевого бюджету має бути не менше 10 від загальної суми вартості проекту. Утім, цифра ця змінюється. Якщо, за словами Галини Воляник, минулого року на місцевому рівні виділяли в середньому 20% на проекти, то цього – вже 30%, а по окремих проектах і 40%.

Першу чергу проектів у Мінрегіонбуді представники Тернопільської облдержадміністрації будуть «захищати» вже 25 травня. Другу частину ще опрацьовують, до кінця цього тижні також повинні вибрати ті, які подадуть у Мінрегіонбуд. Усього з Фонду регіонального розвитку на реалізацію проектів в Тернопільській області цього року передбачено 115 мільйонів гривень.

Ольга Трач