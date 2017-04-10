У “білому домі” будуть шукати “шпигунів”

10/04/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській обласній адміністрації розпочала роботу комісія для проведення перевірки стану режиму секретності в апараті облдержадміністрації. Розпорядження про створення комісії підписав голова ТОДА Степан Барна, передає Репортер.

Завдання комісії – перевірити стан режиму секретності в апараті облдержадміністрації для переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності пов’язаної, з державною таємницею.

Свої висновки комісія має надати голові ТОДА до 21 квітня.

Очолив комісію заступник голови обласної адміністрації Ігор Вонс. Також до складу комісії увійшли завідувач сектору режимно-секретної роботи апарату ОДА Віталій Гайдамаха та спеціаліст сектору режимної роботи Ольга Паращук.