У “білому домі” будуть шукати “шпигунів”

10/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернопільській обласній адміністрації розпочала роботу комісія для проведення перевірки стану режиму секретності в апараті облдержадміністрації.

Розпорядження про створення комісії підписав голова ТОДА Степан Барна, передає Репортер.

Завдання комісії – перевірити стан режиму секретності в апараті облдержадміністрації для переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності пов’язаної, з державною таємницею.

Свої висновки комісія має надати голові ТОДА до 21 квітня.

Очолив комісію заступник голови обласної адміністрації Ігор Вонс. Також до складу комісії увійшли завідувач сектору режимно-секретної роботи апарату ОДА Віталій Гайдамаха та спеціаліст сектору режимної роботи Ольга Паращук.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,394 / 9.5m