У бій ідуть і дівчата: на Тернопільщині “мобілізували” тридцять офіцерів запасу. ВІДЕО

27/06/2017 Розмір тексту:

Відбір офіцерів запасу завершився. Він проходив з 30 травня до 3 червня.

Загалом відібрали тридцять офіцерів, які вже проходять навчання у різних містах України, повідомили у Тернопільському обласному військкоматі.

Детальніше – в сюжеті ТВ-4.