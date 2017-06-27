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У бій ідуть і дівчата: на Тернопільщині “мобілізували” тридцять офіцерів запасу. ВІДЕО
27/06/2017 0
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Відбір офіцерів запасу завершився. Він проходив з 30 травня до 3 червня.
Загалом відібрали тридцять офіцерів, які вже проходять навчання у різних містах України, повідомили у Тернопільському обласному військкоматі.
Детальніше – в сюжеті ТВ-4.
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