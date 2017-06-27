У бій ідуть і дівчата: на Тернопільщині “мобілізували” тридцять офіцерів запасу. ВІДЕО

27/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Відбір офіцерів запасу завершився. Він проходив з 30 травня до 3 червня.

Загалом відібрали тридцять офіцерів, які вже проходять навчання у різних містах України, повідомили у Тернопільському обласному військкоматі.

Детальніше – в сюжеті ТВ-4.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,282 / 9.93m