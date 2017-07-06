У Березовиці горів будинок. Евакуювали два десятки мешканців. ФОТО

06/07/2017 Розмір тексту:

5 липня о 19:49 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у 5-ти поверхового будинку в місті В.Березовиця на вулиці Микуленецька.

До місця виклику одразу направили два чергові відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону.

Пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі будинку. На момент прибуття рятувальників густий, їдкий дим швидко розповсюджувався по всіх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку. Керівник гасіння пожежі прийняв рішення про негайну евакуацію жителів будинку, адже їх життю та здоров’ю загрожувала небезпека.

Діючи в умовах сильного задимлення працівники державної служби вчасно зупинили полум’я, не давши йому поширитись. О 20:30 пожежу було локалізовано, а о 20:43 – ліквідовано.

В ході проведення рятувальних робіт пошуковою ланкою ГЗДС врятовано 8 чоловік та виведено на свіже повітря 20 чоловік із задимлених квартир четвертого та п’ятого поверхів.

Вогнем знищено кухонний гарнітур, речі побутового вжитку, дверні полотна та оздоблення коридору.

До гасіння даної пожежі залучались 15 чоловік особового складу та 5 одиниць спеціальної пожежної техніки.

Загиблих та травмованих на місці події не виявлено.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі, повідомляють в управлінні ДСНС.