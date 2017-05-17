У Бережанському районі незаконно вирубали дерев на півмільйона гривень

17/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Теребовлянською місцевою прокуратурою спільно з працівниками поліції  виявлено факт незаконної порубки дерев на території Курянівського лісництва державного підприємтва «Бережанирайагроліс» з заподіянням  шкоди майже на півмільйона гривень.

Встановлено,  що приватним підприємцем незаконно вирубано дерев породи «бук» в кількості 40 штук. Розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу) здійснюється Теребовлянською місцевою прокуратурою.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає  позбавлення волі на строк до 3 років, повідомляють у прес-службі прокуратури області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,282 / 9.6m