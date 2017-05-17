У Бережанському районі незаконно вирубали дерев на півмільйона гривень

17/05/2017 Розмір тексту:

Теребовлянською місцевою прокуратурою спільно з працівниками поліції виявлено факт незаконної порубки дерев на території Курянівського лісництва державного підприємтва «Бережанирайагроліс» з заподіянням шкоди майже на півмільйона гривень.

Встановлено, що приватним підприємцем незаконно вирубано дерев породи «бук» в кількості 40 штук. Розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу) здійснюється Теребовлянською місцевою прокуратурою.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 3 років, повідомляють у прес-службі прокуратури області.