У Бережанах з’явився “фонтан”, майже як у Тернополі. ВІДЕО

22/03/2017 0
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У Бережанах в самму центрі міста прорвало водогін вода тече по сходах утворюючи каскади. Місцеві жартують, що тепер місто достойне звання міста обласного занчення.

Volodymyr Nedilko Водяні каскади, як у Тернополі… Таки справді – місто обласного значення!

“Тільки що відкрився новий фонтан в центрі міста…)
Ps. Мабуть на заміну тому,що біля військової частини…)” – повідомив мешкнець Бережан Володимир Петрів.

Джерело: Реально

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