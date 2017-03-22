У Бережанах з’явився “фонтан”, майже як у Тернополі. ВІДЕО

22/03/2017 Розмір тексту:

У Бережанах в самму центрі міста прорвало водогін вода тече по сходах утворюючи каскади. Місцеві жартують, що тепер місто достойне звання міста обласного занчення.

“Тільки що відкрився новий фонтан в центрі міста…)

Ps. Мабуть на заміну тому,що біля військової частини…)” – повідомив мешкнець Бережан Володимир Петрів.

Джерело: Реально