У Бережанах заборонено ловити рибу в… калюжах. ФОТО

03/06/2017 Розмір тексту:

На дорозі М-12 в м.Бережани (вул. Тернопільська і С.Бандери) можна побачити дивні “попереджувальні знаки”: “Увага, розкопки!”, “Ловити рибу заборонено!”, “Обережно, трапляється асфальт!”.

Таку інформацію оприлюднив Бережанський інформаційний портал.

У дописах трапляються цікаві коментарі:”Нашi рiднi та бiднi Бережани…такого позорища все давненько нема, навiть, у маленьких мiстечках. А в нас нiкому очi не муляє та сором не проймає.” “Щойно зрозумів, що БЕРЕЖани схоже на оБЕРЕЖно, і не дарма.

Перед в’їздом у місто можна легко робити великий знак “ОБЕРЕЖНО, жахливі дороги!” – 5 літер уже написано.” “Пропоную, вул.Бандери, щоб не ганьбити ім’я патріота, перейменувати на вулицю 26 річниці бережанської влади. А якщо серйозно, то в тих ямах винні ми самі…бо нормальна громада вже б давно перекрила б рух на цій важливій дорозі і домоглась би на увагу відповідних структур облавтодору”.

Чи запланує влада ремонт доріг у місті після такого флеш мобу? Але слово громада – надихає – час брати у свої руки контроль над своїми рідними містами та містечками.

Джерело: tenews.org.ua