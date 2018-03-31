У Бережанах діти створили перший в світі мультфільм про Бандеру. ВІДЕО

31/03/2018 Розмір тексту:

Юні аніматори працюють з підручними засобами, але встигли створити 13 серйозних творінь.

У місті Бережани Тернопільської області учасники гуртка дитячої анімації “Равлик” своїми силами, за допомогою підручних засобів створили першу в світі анімаційну казку про Степана Бандеру, повідомляє Сегодня.

Як виявилося, за неповних два роки школярі, не маючи професійних інструментів, встигли намалювати 13 мультфільмів, які запросто можуть стати “помічником” на уроках, а також пояснювати походження речей і явищ на уроках фізики, хімії, біології географії і навіть інформатики.

“Все починалося з того, що у нас була пара дощок, два шари скла і фотоапарат – маленький, цифровий, розміром з “мильницю”. На початку ми просто малювали картинки й оживляли їх під музику, як наприклад, “Казка про ріпку”. Але коли ми “набили руку”, то вирішили перейти до справ серйозніших. Згодом, в кінці минулого року ми розпочали STEM-проект “Мультфільми в допомогу навчанню”, де діти розкривають у своїх фільмах теми з шкільних предметів для кращого сприйняття навчального процесу. Так у нас вийшло пізнавальних 13 творінь. А на початку року вирішили намалювати казку про Бандеру, саме після дня його народження, і надихнула дітей на це поїздка на 100-річчя бою під Крутами. Малювали майже місяць, і результат перевершив всі очікування”, – розповіла нашому сайту Мар’яна Івасіків, керівник гуртка дитячої анімації при позашкільному комунальному навчальному закладі “Центр дитячої та юнацької творчості” Бережанської міськради.

За словами керівника, дітей у гуртку близько 12, працюють зі звичайним папером, олівцями, акварельними фарбами. Але хлопці і дівчата просто щасливі займатися цією справою і навіть приводять туди своїх друзів.

“Днями один з учнів привів 9-класника, який не вміє малювати, але він допомагав розфарбовувати заготовки”, – додає Мар’яна Ігорівна.

Зараз діти готують мультик про писанки до Великодня, з вітаннями для всіх, хто допомагає їхньому гуртку, а потім вони планують намалювати для малюків анімацію про правила безпеки на дорозі і в звичайному житті.