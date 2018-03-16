У Бережанах автомобіль ледь не потонув у калабані. ФОТО

16/03/2018 Розмір тексту:

До того, що на Тернопільщині дороги не в найкращому стані, усі вже, начебто, звикли. Проте, їх жахливий стан в деяких райцентрах не перестає вражати.

Так, у Бережанах, поблизу відділення “Укрпошти” сьогодні півавтомобіля провалилося в баюру. І, на жаль, це не жарт. Фото надзвичайної події оприлюднив Ihor Iakubovskyi у спільноті “На Віглі в Бережанах” у соцмережі Facebook.

У коментарях читачі зауважують, що це уже не перший схожий випадок у місті, і слів не добирають.

Також бережанці кажуть, що на місці авто могла б опинитися людина, і наслідки були б значно трагічніші.

Джерело: Терен