У Бережанах авіатор-невдаха здійснив аварійну посадку на город
19/04/2017 0
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У селі Вербів на Бережанщині жінку ледь не збив з ніг дельтаплан. Вона якраз була на своєму городі, коли помітила перед собою літаючий пристрій.
Відомо, що дельтаплан таким чином здійснив аварійну посадку, бо декілька разів перекинувся, пише портал Бережани і Бережанщина. На щастя, пілот, який керував літаючим пристроєм, не постраждав. Оговтавшись від невдалого приземлення чоловік зробив декілька фотографій місцевості, склав дельтаплан до купи і на рейсовому автобусі добрався до Бережан.
Чому саме приземлився у Вербові і звідки прилетів чоловік розповідати не захотів.
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