У Бережанах авіатор-невдаха здійснив аварійну посадку на город

19/04/2017 Розмір тексту:

У селі Вербів на Бережанщині жінку ледь не збив з ніг дельтаплан. Вона якраз була на своєму городі, коли помітила перед собою літаючий пристрій.

Відомо, що дельтаплан таким чином здійснив аварійну посадку, бо декілька разів перекинувся, пише портал Бережани і Бережанщина. На щастя, пілот, який керував літаючим пристроєм, не постраждав. Оговтавшись від невдалого приземлення чоловік зробив декілька фотографій місцевості, склав дельтаплан до купи і на рейсовому автобусі добрався до Бережан.

Чому саме приземлився у Вербові і звідки прилетів чоловік розповідати не захотів.