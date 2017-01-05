У 90-річного дідуся у лікарні вкрали 300 доларів, які той тримав під подушкою

05/01/2017 Розмір тексту:

У 90-річного пацієнта лікарні в селі Ілавче Теребовлянського району викрали 300 американських доларів, які старенький зібрав на лікування. За словами потерпілого, гроші він тримав у палаті під подушкою.

Поліцейські з’ясували, що безпечністю пенсіонера скористався 40-річний житель Ладичина. Чоловік часто бував у лікарні, допомагав там із господарськими справами. Під час одного з візитів й запримітив, де потерпілий тримає гроші, та при першій можливості поцупив їх.

Крадія правоохоронці упіймали того ж дня у лікарні, відтак чужі кревно зароблені він розтратити не встиг. Викрадені 300 доларів були виявлені у нього в носках під час поверхневого огляду.

Гроші потерпілому одразу за повернули.

Як повідомили у Теребовлянському відділені поліції, відносно крадія у них вже відкрито кримінальне провадження за фактами викрадення мобільних телефонів. Тепер до його протиправного доробку додалась ще одна крадіжка.