У 109-ту річницю Степана Бандери почесною відзнакою проводу ОУН нагородили Михайла Головка. ФОТО

Почесну нагороду нардеп отримав 1 січня на віче на честь Степана Бандери за вагомі заслуги в розбудові української незалежної держави, за щоденну боротьбу і відстоювання всього українського та з нагоди 75-ї річниці братства УПА. Нагородження проводив голова Братсва ОУН-УПА Збаразького району Ярослав Брега.

— Я сьогодні виконую важливу місію головного проводу братства ОУН УПА та завдання керівника Всеукраїнського братства ОУН-УПА Богдана Боровича. Ця місія – нагородження ювілейною медаллю одного із присутніх тут людей, довго «чекала» свого часу саме до сьогоднішньої дати. Я тримаю нині в руках грамоту й медаль, а для людини, яка їх отримає зараз, ці відзнаки, напевне, будуть несподіванкою, — поділився Ярослав Брега.

Цього пам’ятного дня тернопільський депутат висловив вдячність за здобуття відзнак та вшанував теплими словами головного провідника ОУН Степана Бандеру.

— Здавалося, у 20-му столітті українці отримали унікальний шанс мати власну вільну державу. Тільки на той час наше ліберальне соціалістичне керівництво на чолі з Михайлом Грушевським та Володимиром Винниченком не зуміло скористатися тодішніми перевагами та, через особисті чвари, далекоглядність чи навіть слабкість, проґавило шанс збудувати власну країну. Натомість наступні події не принесли українському народові нічого доброго: почалося масове винищення українців голодоморами, репресіями. Бачилося, вже не було перспективи на подальші визвольні дії, але знайшовся провідник, який піднявся з колін та повів за собою націю на боротьбу, — поділився Михайло Головко.

Михайло Йосифович наголосив, що битва за вільну соборну Україну продовжується і надалі, адже наш народ тільки розпочав розривати ті московські кайдани, якими була оповита наша держава.