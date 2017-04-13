ТзОВ “Бучачагрохлібпром” засіяло 2,5 тисяч гектарів цукрового буряка

13/04/2017 0
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ТзОВ “Бучачагрохлібпром” завершило сезонні посіви цукрового буряку. Загалом цього року під зазначену культуру було відведено 2,5 тисячі гектарів поля.

– Найбільш рентабельними культурами для нас є соняшник та цукровий буряк. Тому саме їх наше підприємство зробило пріоритетними. Зокрема, ми збільшили посіви буряку у три рази – минулого року було засіяно лише 800 гектарів рослини, а цього року – 2 500 гектарів, – розповідає заступник директора з рослинництва ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Тарас Швець.

На разі підприємство зосередило свої сили на посіві кукурудзи та соняшнику. Цього сезону на 150 гектарах спробують насіння соняхів нової фірми, щоб перевірити її врожайність.

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