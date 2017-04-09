ТзОВ “Бучачагрохлібпром” очолило рейтинг підприємств Тернопілля у галузі молочного скотарства

У такий спосіб хотіли акцентувати увагу на лідерах цієї сфери на Тернопільщині та стимулювати інших виробників краю досягати подібних результатів.

Згідно із рейтингом ТзОВ «Бучачагрохлібпром» посіло перше місцесеред кращих виробників молока в області:

– Ми вперше зробили короткий рейтинг кращих господарств Тернопільщини з молочного скотарства і в першу чергу хотів би відзначити компанію «Бучачагрохлібпром».Вона лідирує за показниками і надою, і валового виробництва. Крім того, в неї налічується величезне поголів’я корів – більше 25% в Тернопільській області. Це значний потенціал, який гарантує великий об’єм виробництва молока, – зазначив директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Віталій Луй.

Компанія ТзОВ «Бучачагрохлібпром», досвідчений та надійний партнер сільгоспвиробника у забезпеченні стабільних врожаїв, була заснована у2004 р. Підприємство входить в 10-ку кращих лідерів молочного ринку України, реалізуючи щодня понад 70 тонн молока екстра класу.