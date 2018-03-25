Тисячі вірян і 100-кілограмовий хрест: Тернополем пройшла велелюдна хресна хода. ФОТО
25/03/2018 0
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Кілька тисяч мешканців міста взяли участь у хресній ході, яка пройшла сьогодні вулицями Тернополя.
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