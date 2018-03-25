Тисячі вірян і 100-кілограмовий хрест: Тернополем пройшла велелюдна хресна хода. ФОТО

25/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Кілька тисяч мешканців міста взяли участь у хресній ході, яка пройшла сьогодні вулицями Тернополя.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,542 / 11.64m